أنقرة (زمان التركية) – في ظل التراجع الحاد لقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، يتواصل رفع أسعار السلع والخدمات في تركيا بشكل ملحوظ.

الحكومة التركية قررت رفع سعر لتر البنزين بنحو 44 قرشا دفعة واحدة، وسيبدأ تطبيق التعريفة الجديدة اعتبارا من منتصف ليل 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

الدولار سجل أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة ببلوغه 9.66 ليرة في ظل ارتفاع برميل نفط البرنت إلى 85 دولار مما تسبب في فرض زيادة بأسعار الوقود السائل.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد زيادتين في أسعار الديزل بإجمالي 64 قرشا ليتجاوز الديزل سعر البنزين بتسجيله 8.16 ليرة.

ولن يستمر تفوق سعر الديزل على البنزين لفترة طويلة، فاعتبارا من منتصف الليلة سيعاود سعر البنزين التصدر بزيادة ستبلغ نحو 44 قرشا. بهذه الزيادة سيرتفع سعر لتر البنزين في الجانب الأوروبي من إسطنبول من 7.92 ليرة إلى 8.36 ليرة.

من المنتظر أن يصطف المواطنون بسيارات اليوم أمام محطات البنزين لشراء البنزين قبل تطبيق الزيادة.

جدير بالذكر أنه في الثاني من الشهر الجاري ارتفع سعر الغاز النفطي المسال إلى 6.10 ليرة بعد زيادة بلغت 71 قرشا.

هذا ويوضح ممثلو القطاع أن أسعار البنزين والديزل قد تتجاوز العشر ليرات في حال إضافة ضريبة الاستهلاك الخاص.