أنقرة (زمان التركية) – تشير معلومات إلى أن الحزب الكردي وضع خطة بديلة للحفاظ على بقائه في المشهد السياسي في حال صدور قرار بحله.

تشير المعلومات الواردة من داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي أن هناك مساع للانتقال إلى حزب من بين الأربعة أحزاب المؤلفة للحزب في حال ما إن أقر القضاء التركي إغلاق الحزب.

وفي هذا الإطار ذكر موقع Gazete Duvar أن قيادات حزب الشعوب الديمقراطي بدأت اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة أسوأ السيناريوهات وأن الحقوقيين التابعين للحزب يواصلون إعداد دفاع شامل تحت شعار “لن ندعكم تغلقون حزبنا”.

مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني سيشهد انعقاد الجلسة الأولى لقضية إغلاق الحزب الكردي

وتتمسك قيادات الحزب بعدم مغادرة الساحة السياسية وترك 7 ملايين من ناخبي الحزب للأحزاب الأخرى.

تضمنت الخيارات المطروحة الانتقال إلى أحد الأحزاب الأربعة المشكلة للحزب ألا وهى حزب المناطق الديمقراطية وحزب الخضر والمستقبل اليساري والحزب الاشتراكي للمضطهدين وحزب إعادة التأسيس الاشتراكي.

ويشترط قانون الأحزاب السياسية أن يؤسس الحزب شعب له في 41 مدينة قبل نحو 6 أشهر على الأقل من موعد الانتخابات وعقد مؤتمرات جماهيرية ضخمة كي يتمكن من خوض الانتخابات.

وكان من الملاحظ أن الأحزاب السابق سردها تفتتح شعبا لها في سائر المدن التركية بوتيرة متسارعة كي تحقق الغالبية اللازمة لخوض الانتخابات.