أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي، رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب يمارس حياته في الولايات المتحدة بهوية جديدة.

رضا ضراب أدلى باعترافات هامة خلال قضية بنك خلق التركي المقامة بالولايات المتحدة وذلك عقب إبرامه اتفاقا مع الادعاء العام من ثم انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

الصحفي آدم يافوز أرسلان، قال خلال تقرير نشره بموقع Tr724 إن رضا ضراب قام بإنشاء شركة في ولاية فلوريدا الأمريكية باسم Next Level Performance Center وذلك بعدما قام بتغيير اسمه إلى أرون جولد سميث.

ذكر أرسلان أنه رصد ضراب في ولاية ميامي الأمريكية بعد تلقيه إفادة بذلك من أحد متابعيه مشيرا إلى أنه رصد صورة التقطت لضراب من الخلف وذلك أثناء قيامه ببحث سريع على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه على ثقة من كون الشخص الظاهر في الصورة ضراب نظرا لمعرفته الجيدة له.

وأضاف أرسلان أن رضا ضراب يقطن في منزل فاخر بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث قام أرسلان بنشر صور لمنزل ضراب وتسجيل قصير التقطه لمقر عمله.

جدير بالذكر أن السلطات الأمريكية أفرجت عن ضراب بموجب اتفاق أبرمه مع السلطات الأمريكية ضمن القضية القائمة ضد بنك خلق التركي بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وبموجب الاتفاق أدلى ضراب باعترافات حول كيفية تقديمه رشاوى إلى مسؤولين بالحزب الحاكم التركي وفي مقدمتهم أردوغان وخداعه للبنوك الحكومية بأوراق زائفة وأعمال التصدير الوهمية.

مؤخرًا أعلنت السلطات القضائية الأمريكية أن محاكمة بنك خلق الحكومي التركي بتهمة خرق عقوبات أمريكية على إيران ستتواصل دون انقطاع.