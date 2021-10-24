أنقرة (زمان التركية) – انتقدت صحيفة “صباح” التركية الموالية للحكومة، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على لسان الكاتب محمد بارلاص بعد تسبب الرئيس في أزمة دبلوماسية َمحتملة.

بارلاص نشر صباح اليوم الأحد، مقالا في الصحيفة ينتقد قرار أردوغان الصادر من خلال وزارة الخارجية بإعتبار 10 سفراء لدول أجنبية “غير مرغوب فيهم” على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا.

وأوضخ محمد بارلاص أن تركيا بعد هذا القرار، باتت على وشك قطع العلاقات الدبلوماسية مع 10 دول.

وأضاف بارلاص أنه في مثل هذه الحالات، يمكن تقليل التوترات من خلال استجابات أكثر مرونة.

وأشار الكاتب التركي إلى أن هناك مشكلة جديدة ظهرت في تركيا، وهي انعكاس المواقف القانونية في السياسة الداخلية التركية على العلاقات في السياسة الخارجية التركية.

وأكد الكاتب التركي أن “ما نحتاج إلى معرفته هو أن مثل هذه التوترات لا ترضي الجمهور المحلي في الوقت الحالي”.

وذكر الكاتب الموالي لأردوغان أن المشكلة الأساسية للجماهير العريضة الآن هي ارتفاع الأسعار وأسعار الصرف وانخفاض دخل الناس.

وأنهى بارلاص مقاله، قائلا: “ليس من اللطيف أن تبدو تركيا على خلاف مع العالم بأسره، أتمنى أن تنحسر الأعصاب المتوترة تدريجياً وأن يسود أجواء ودية في تركيا”.