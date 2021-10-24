أنقرة (زمان التركية) – انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، علي أوزتونتش، ربط الرئيس رجب طيب أردوغان، الاستقرار في بلاده ببقاء التحالف الحاكم في السلطة.

تصريح أوزتونتش جاء تعليقا على مزاعم أردوغان بأن “ضمان الاستقرار هو حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب”.

أوزتونتش قال إن الدولار اقترب من تحقيق 10 ليرات، وما زال أردوغان يقول الاستقرار، لأنه ببسطانة يعيش في عالم الأحلام.

يأتي ذلك بينما تشير استطلاعات الرأي إلى ارتعاع أسهم المعارضة في الشارع التركي.

أضاف المعارض التركي: “سيذهب حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب، وسيأتي الاستقرار والسلام إلى تركيا في ذلك اليوم”.

تابع أوزتونتش: “الناس جائعون وبائسون، وأردوغان يقول الاستقرار. مع ارتفاع سعر الصرف، ما زال أردوغان يقول الاستقرار. الدولار يقارب 10 ليرات، وما زال أردوغان يقول الاستقرار. لا يستطيع الطلاب العثور على سكن، والشعب ينتحر، وما زال أردوغان يقول الاستقرار والسلام. رجب طيب أردوغان يعيش في عالم الأحلام”.

وأكد أن أردوغان أوصل تركيا إلى نقطة سيئة لا يدركها لكن من حوله يدركون كل شيء.

وأشار أوزتونتش إلى أن الاستقرار والسلام ليسا في تحالف الشعب. تحالف الشعب، حزب العدالة والتنمية، هو الذي يزعج الاستقرار والسلام.