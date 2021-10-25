أنقرة (زمان التركية) – نجح فريق ألانيا سبور التركي في هزيمة نظيره فنربخشة بهدفين مقابل هدف.

المباراة أقيمت على استاد شكري سراج أوغلو ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري التركي الممتاز.

أحرز هدفي ألانيا سبور إمره أكبابا في الدقيقة 75، وأفكان بكير أوغلو في الدقيقة 93.

أما هدف فنربخشة الوحيد فسجله سيردار دورسون في الدقيقة 80.

وكانت نسبة استحواذ فنربخشة على الكرة 59%.

وبهذه النتيجة يحتل ألانيا سبور المركز الثالث في جدول الدوري التركي، بإجمالي نقاط 20.

أما فنربخشة فيحتل المركز الرابع بإجمالي نقاط 19.