أنقرة (زمان التركية) – أثار هتاف “الله، القرآن، الرسول، القائد العام أردوغان”، الجدل في تركيا.

الهتاف ردده أعضاء وقف “توجفا” خلال وجود بلال أردوغان معهم لحضور اجتماع للوقف تحت عنوان “شباب المستقبل”.

تصدر مقطع فيديو يوثق الهتاف مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله مستخدمون على تويتر بكثافة معربين عن استيائهم.

تضمن الهتاف: “نحن جنود توجفا، نحن كوماندوز تركيا، نحن ننتمي لوقف توجفا”.

الصحفي التركي، متين جيهان، نشر مقطع الفيديو على تويتر، وعلق عليه قائلا: “اجتماع توجفا بدأ اليوم بـ”أنا توجافلي، أنا في كل مكان، في الجو، على الأرض، على البحر،على الجزر”.

وأشار جيهان إلى أنه تم التكبير وترديد شعار “الله، القرآن، الرسول، القائد العام أردوغان” أثناء وجود بلال أردوغان على المنصة.

فضائح

يأتي الاجتماع بعد سلسلة من الفضائح التي تخص وقف “توجفا”، والتي كان من أبرزها التورط في قتل عسكريين ليلة الانقلاب، ومصادرة المؤسسات التابعة لحركة الخدمة، فضلا عن تعيين الموالين للحكومة في الوظائف الحكومية.

يشار إلى أنه، بعد التسريبات التي شغلت الرأي العام في تركيا لم يجد بلال أردوغان ما يعلق به على هذه الفضائح، إلا باتهام “حاقدين” بالافتراء عليهم.

نجل أردوغان قال في وقت سابق: الطرف الآخر غير القادر على التعبير عن نفسه، يتمسك بكل أنواع الحقد والافتراء على الناس والاتهام والسب.

وتساءل بلال أردوغان: “لماذا يهتم الطرف الآخر بتوجفا، لماذا لا يهتمون بأعمالهم، هل يشعرون بالغيرة؟ إذن ليكونوا أكثر نجاحا من توجفا، سينفجرون من الغيرة”.

بلال لم يأتي بأدلة تنفي الاتهامات الموجهة للوقف الذي يديره وقال “الطرف الآخر الذي يطلق مثل هذه الإدعاءات، لا يستطيع القيام بأشياء عظيمة، ولذلك يعتقدون أن الجميع مثلهم”.