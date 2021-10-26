أنقرة (زمان التركية) – قال الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان، إن أكثر السجناء من حملة المؤهلات العليا في العالم موجودون في تركيا.

وفق تقرير، هناك 466 من حملة درجة الدكتوراه و2412 يحملون درجة الماجستير وقيدون بالدراسات العليا في سجون تركيا.

الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان، قدم تقريرًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم التأكيد خلاله على أن أكثر السجناء تأهيلاً علميا في العالم موجودون في سجون تركيا.

التقرير الذي تنقسم فيه دول العالم إلى خمس فئات مختلفة، تأتي تركيا في المجموعة الخامسة في الأسفل، والتي تشمل أيضًا دولًا مثل إيران وأفغانستان وأوغندا.

وفي بيانه بشأن التقرير، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أردوغان توبراك: “تراجعت تركيا 10 مراتب في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2021، وانخفضت إلى المرتبة 117 من بين 139 دولة. من حيث سيادة القانون، تحتل تركيا المرتبة الأخيرة من بين 14 دولة في مجموعة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في بيانات المنطقة الجغرافية”.

أشار توبراك إلى أن تركيا أيضًا في وضع حرج فيما يتعلق بـ الحقوق الأساسية، متابعا: “وفي الوقت نفسه فإن النتيجة المحزنة والمخزية الشائعة هي أن تركيا لديها أكثر سجناء مؤهلين علميا في العالم. وهذا يعني أن السجون في تركيا مليئة بالمثقفين والصحفيين والكتاب والعلماء والسياسيين والمحامين وطلاب الجامعات الذين يتحدثون بعض اللغات الأجنبية”.