أنقرة (زمان التركية) – فقد راتب الحد الأدنى للأجور في تركيا 33 % من قيمته خلال 10 أشهر، بسبب تراجع قيمة الليرة وفقدانها 20 بالمئة من قيمتها.

ارتفع سعر صرف الدولار، الذي يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا كل يوم، إلى 9.85 ليرة تركية اعتبارًا من 25 أكتوبر. مع تراجع الليرة التركية، يذوب راتب الحد الأدنى للأجور أيضًا.

يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور في تركيا 2000 ليرة تركية. وفقًا لبيانات البنك المركزي، كان الحد الأدنى للأجور 385 دولارًا في يناير 2021.

واعتبارًا من 25 أكتوبر، عندما وصل الدولار إلى 9.75 ليرة تركية، انخفض بذلك الحد الأدنى للأجور إلى 290 دولارًا، وبالتالي فقد الحد الأدنى للأجور 33 في المائة من قيمته.

في 2016 وصل الحد الأدنى للأجور إلى أعلى مستوى من حيث القيمة الدولارية، حيث كان يساوي 430 دولارًا بالدولار، لكنه اليوم انخفض إلى 290 دولارًا بعد أن وصلت أسعار صرف العملات الأجنبية إلى مستويات تاريخية.

هناك زيادة المنتظمة في الحد الأدنى للأجور كل عام، لكن التضخم النقدي يلتهم تلك الزيادة.

بعد الانخفاض الأخير في قيمة العملة، احتلت الليرة المرتبة الخامسة من الأخيرة بين العملات ذات القوة الشرائية الأسوأ في العالم.

بلغت الزيادة بمعدل تضخم السلع الغذائية في تركيا 24.6٪ في العام الماضي، وما ترتب على ذلك من تضرر معيشة ملايين الأشخاص تحت خط الفقر.