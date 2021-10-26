أنقرة (زمان التركية) – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لن تتخلى عن دعم حقوق الإنسان في تركيا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إنهم سيستمرون في دعم حقوق الإنسان في تركيا.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: “بالبيان الذي أدلت به السفارات، تم إبطال التشهير ضد نظامنا القضائي وبلدنا، نحن مصرون بشدة على الالتزام باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وأوضح المتحدث أن البيان الذي أدلت به السفارات يوم الاثنين، جاء فقط لتوضيح الموقف فيما يتعلق بالمادة 41 من اتفاقية فيينا.

وكانت وزارة الخارجية التركية ردت علي بيان جماعي صدر عن سفارات 10 دول يوم 18 أكتوبر الجاري يدعو تركيا إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا، بمطالبة الدول المصدر البيان باحترام بنود اتفاقية فينا بشأن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

كما ذكر نيد برايس أنهم يريدون التعاون مع تركيا حليفة الناتو لحل جميع الخلافات.

وقالت السفارة الأمريكية أمس في بيان على تويتر: “تؤكد الولايات المتحدة أنها تلتزم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ردا على بعض الأسئلة المتعلقة ببيان 18 أكتوبر”.