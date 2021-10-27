أنقرة (زمان التركية) – دافع بولنت أرينتش المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، عن رجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس، الذي يهاجمه الرئيس رجب طيب أردوغان في مناسبات عدة.

تصريحات أرينتش التي تعد انتقادا واضحا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جاءت خلال لقاء له على قناة “5” التركية.

وأوضح بولنت أرينتش لذي كان حتى وقت قريب مستشارًا لأردوغان، أن اسم سوروس كان مرتبطا لفترة بمؤسسة المجتمع المفتوح، وكان ممثل المجتمع المفتوح في تركيا هو جان بكر.

وأضاف أرينتش أن حكومة العدالة والتنمية استفادت كثيرا من أبحاث مؤسسة المجتمع المفتوح كبيانات، متابعا: “كانت مؤسسة المجتمع المفتوح وقتها تاج على رؤؤسنا، والآن يتم الحديث عنها بشكل نقدي”.

واستكمل أرينتش: “أنا أدافع عن كل ما فعلناه عندما كنت في الحكومة، وسأدافع عنها اليوم. لماذا، لأننا فعلنا ذلك معًا، بالإيمان”.

يذكر أن أردوغان كان قد وصف مؤخرًا عثمان كافالا الناشط المدني المعتقل منذ 5 سنوات بأنه “بقايا جورج سوروس”، وذلك ردأ على بيان سفراء 10 دول طالبوا بالإفراج عن كافالا.

سوروس دارت حوله العديد من نظريات المؤامرة بشأن تدخله في السياسة في بلدان مختلفة.

في ديسمبر الماضي استقال بولنت أرنتش من منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة، على خلفية الهجوم الحاد التي تعرض له بسبب انتقاده استمرار حبس كل من الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال، عثمان كافالا.

عقب هذا الهجوم الذي أضيف إليه هجوم غير مباشر من الرئيس رجب أردوغان، أعلن أريتش استقالته من مع استمرار عضويته بحزب العدالة والتنمية الحاكم وقال إنه عازم على مواصلة الدفاع عن الصواب كسياسي شجاع وصادق وداعم للقانون.

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