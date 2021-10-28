أنقرة (زمان التركية) – كشف برنامج الرئاسة التركية لعام 2022 عن استعداد البنك المركزي التركي لطرح الليرة الرقمية خلال العام القادم.

وبموجب البيانات الواردة في الصفحة الأولى لمشروع البنك المركزي البحثي والتطويري لليرة التركية فإن المرحلة المتقدمة ستشهد اختبارات تجريبية أوسع بمشاركة أكبر.

وسيواصل البنك المركزي دراساته البحثية والتطويرية الخاصة بتطبيق التكنولوجيا الحالية والمتقدمة لتلبية احتياجات الليرة الرقمية.

المنصة التعاونية لليرة الرقمية

يُذكر أن المركزي التركي وقع خلال الشهر الماضي على اتفاقيات ثنائية مع مركز تطوير المعلومات التابع لمجلس البحث العلمي والتكنولوجي وشركة الصناعات الالكترونية العسكرية من أجل تطوير الليرة الرقمية.

وستتولى المنصة التعاونية لليرة الرسمية مسؤولية اختبارات ما قبل تطبيق التكنولوجيا الاستراتيجية والمحورية الخاصة بالمشروع.

ومن المخطط إجراء اختبارات قد تتطلب تنوعا وذلك في إطار المشروع البحثي والتطويري لليرة الرقمية فيما يتعلق باستخدام تقنية سلسلة الكتل واستخدام الهياكل الموزعة في أنظمة السداد ودمجها مع أنظمة السداد الفورية.

وبجانب هذا سيتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الحقوقية والطبيعية اللازمة في خدمات الجمارك والنقل فيما يخص توسيع نطاق تطبيقات تقنية سلسلة الكتل.

وسيتم دراسة النماذج التطبيقية لتقنية سلسلة الكتل في العمليات الجمركية واللوجستية وإجراء دراسات ومشاريع تقييمية للتمكن من تطبيقها ودمجها مع الأنظمة الحالية

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ذكر كلمته خلال اجتماعه مع الشباب في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي ردا على سؤال بشأن أزمة العملات المشفرة أن بلاده لا تسعى للانفتاح على عالم العملات المشفرة وأن تركيا تخوض معركة منفصلة ضدهم وأنها ستمضي قدما مع عملتها المحلية التي تعكس هويتها.