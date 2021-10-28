أنقرة (زمان التركية) – اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بالتحريض ضده.

جاء ذلك ردا على عرض أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه لقطات محاولة الاعتداء على كليجدار أوغلو قبل عامين.

وفي تصريحاته من مقر الحزب قال كليجدار أوغلو إن عرض أردوغان لتلك اللقطات بمثابة رسالة منه إلى البعض بإنهاء ما لم يفلحوا في إنجازه آنذاك.

زعيم المعارضة في تركيا قال موجها الحديث لأردوغان: “لا أخشاك لا أنت ولا أعوانك”.

وقع اعتداء على كليجدار أوغلو عام 2019 من قبل منتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال حضوره جنازة أحد الجنود. الاعتداء جاء نتيجة للاستقطاب السياسي المسئول عنه أردوغان حيث كان شديد الهجوم على المعارضة خلال تلك الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية.

في سياق آخر، دعا كليجدار أوغلو الحكومة إلى رفع الضرائب عن بعض الخدمات للسيطرة على التضخم.

كليجدار أوغلو قال معلقا على زيادات الأسعار المتالية: “خلال فترة قصيرة ارتفعت قيمة فاتورة الكهرباء ثلاث مرات، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو ثمان مرات. أنا أرفض وضع البلاد الحالي. ولهذا أرسلت خطابا إلى جميع أصحاب المصالح الخاصة بالطاقة ودعوت جميع من يرغب في العمل معي للتصدي لهذه الزيادات. أصحاب المصالح مشكورين استجابوا لدعوتي”.

وأسرد كليجدار أوغلو أربعة بنود طالب أردوغان بتنفيذهم:

– تأسيس صندوق “الشتاء القارس” وتقديم الدعم للمواطنين.

– إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء

– إلغاء ضريبة القيمة المضافة والاستهلاك الخاص على الغاز الطبيعي وأنابيب الغاز

– بدء تفعيل التسعيرة الاجتماعية