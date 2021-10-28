أنقرة (زمان التركية) – بيعت لوحة للسلطانة العثمانية “خرم” يُعتقد أنها رُسمت على يد أحد أتباع رسام البندقية تيتيان في نهاية القرن السادس عشر أو مطلع القرن السابع عشر، بسعر ضخم.

تم طرح اللوحة في المزاد بسعر 70 ألف جنيه إسترليني غير أنها بيعت بسعر 100 ألف جنيه إسترليني وهو ما يعادل مليونا و306 ألف ليرة.

تم ذلك في مزاد علني بعنوان ” فنون العالم الإسلامي والهند” في دار سوذبي للمزادات في العاصمة البريطانية، لندن.

وخلال المزاد تم طرح لوحات وكتابات يدوية وقطع تاريخية تعود إلى نحو ألف سنة. وكان من بين القطع المطروحة مشغولات معدنية تعود للقرن الثالث عشر ونظارتان مرصعتان بالألماس والزمرد ومصحف مذهّب وأدوات فلكية وسجادة بولندية ومنمنمات إيرانية، وأطباق مزخرفة.

وسيتوجب على المشتري سداد مبلغ 126 ألف جنيه إسترليني وهو ما يعادل مليون و645 ألف ليرة بعد إضافة قيمة العمولة.

هذا وتم بيع لوحتين للسلطانة مهرماه، ابنة السلطان سليمان القانوني، حيث بيعت إحدى اللوحتين بسعر 13 ألف و860 جنيه إسترليني في حين بيعت الأخرى بسعر 17 ألف و600 جنيه إسترليني.

وبيعت لوحة للسلطان سليمان القانوني مقابل 11 ألف و340 إسترليني وهو ما يعادل 148 ألف ليرة.