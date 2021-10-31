أنقرة (زمان التركية) – ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع قيادات حزبه الحاكم العدالة والتنمية استعدادات الحزب للانتخابات القادمة في عام 2023.

خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، قدم نائب رئيس الحزب المعني باللجان الحزبية، أركان كاندمير، ونائب رئيس الحزب المعني بالشؤون المالية، ودات دميروز، عرضا مفصلا لما تم من إجراءات.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم خلالها مناقشة الاستعدادات للانتخابات المقبلة بشكل تفصيلي منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية.

تضمنت الإجراءات المقترحة تعيين 9 من أعضاء اللجنة الإدارية بكل صندوق اقتراع على أن يصبح مندوب الحزب بصندوق الاقتراع رئيسا للحي ويلتقي بكل سكان الحي والاستماع لشكواهم.

ويهدف الحزب الحاكم من خلال هذا إلى الوصول لسكان الأحياء ومناقشة مشاكلهم، لضمان أصواتهم في الانتخابات المقبلة.

وعقب هذا الطرح أصدر الرئيس أردوغان تعليماته إلى لجان الحزب بالتجهيز لانتخابات عام 2023 والإسراع من وتيرة الاستعدادات مطالبا إياهم بالنزول إلى الشوارع باستمرار وشرح إنجازات الحزب جيدا.

وفي هذا الإطار سيكثف أردوغان زياراته إلى المدن التركية وسيلتقي خلالها مع المزارعين ورؤساء الأحياء والمواطنين من مختلف الفئات ضمن برامج خاصة لكل منطقة ومدينة.

وتضمن الاجتماع أيضا عرضا لآخر تطورات المبنى الجديد الذي سيتم إنشاؤه داخل مقر الحزب، حيث طالب أردوغان أعضاء حزبه بالانتهاء من إنشاء هذا المبنى بحلول الصيف القادم مؤكدا أن المبنى سيدخل الخدمة قبل الانتخابات المقبلة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تأييد الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وفق استطلاع رأي أجرته مؤخرًا مؤسسة ماك للأبحاث تم سؤال المشاركين عما إن كانوا سيصوتون لصالح أردوغان في حال ترشحه للرئاسة، حيث أوضح 42 في المئة من المشاركين أنهم لن يمنحوه أصواتهم في حين أكد 37 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون له بدون شك. وأفاد 9 في المئة من المشاركين أن موقفهم الانتخابي سيعتمد على الخصم المنافس لأردوغان بالانتخابات.