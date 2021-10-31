أنقرة (زمان التركية) – اكتشف أثريون في غرب تركيا رأس تمثالي “أفروديت” و “ديونيسوس” وهما من الآلهة الشهيرة بالحضارة اليونانية القديمة.

أعلنت مديرية متحف كوتاهيا، أن أعمال التنقيب في مدينة أيزانوي القديمة حيث عثر على رأس التمثالين، يشارك بها 100 عامل و27 فنيًا.

كوتاهيا أدرجت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2012 وتقع على بعد 50 كيلومترًا من وسط المدينة.

وحول العثور على “أفروديت” و “ديونيسوس” في أيزانوي قال البروفيسور جوكهان جوشكون رئيس قسم الآثار بكلية الفنون الأدبية بجامعة “دوملوبينار” في كوتاهيا، إن الآثار المكتشفة في أيزانوي، يعود تاريخها إلى ما قبل 5 آلاف عام.

وأضاف جوشكون: “أثناء التنقيب في الخور، وجدنا اكتشافات كانت مفاجأة لنا. كانت هذه رؤوس تماثيل رخامية كبيرة، أحدها رأس أفروديت، المعروفة بإلهة الحب والجمال، بارتفاع حوالي 50 سم، والآخر هو تمثال ديونيسوس بارتفاع 45 سم، والمعروف باسم إله النبيذ في الأساطير”.

وأشار البروفيسور جوكهان جوشكون إلى أن رؤوس التماثيل توفر معلومات حول نظام المعتقدات في الفترة الرومانية.

وأكد جوشكون أنهم يعلمون أن الآلهة اليونانية القديمة أفروديت – إله الحب والجمال- وديونيسوس – إله الخمر- استمرت في الوجود في العصر الروماني أيضًا.