أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث عن تراجع حاد في نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث، كشف أن تأييد حزب العدالة والتنمية في الوقت الحالي يبلغ 31.7% بينما غريمه حزب الشعب الجمهوري يبلغ معدل تأييده 25.8 بالمائة.

كشف عن نتائج الاستطلاع أوزار سانجار مؤسس “متروبول”.

ووفق النتائج، احتل حزب الخير -القومي- المرتبة الثالثة بنسبة 14.3٪ ، بينما جاء حزب الشعوب الديمقراطي -الكردي- في المرتبة الرابعة بنسبة 11٪.

وفي حين أن معدل أولئك الذين أعلنوا دعمهم لحزب الحركة القومية ظل عند 10 بالمائة، كان التأييد لحزب الديمقراطية والتقدم 2.6 بالمائة.

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