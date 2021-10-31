بروكسيل (زمان التركية) – شاركت البرلمانية البلجيكية، سيمون سسكيند، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل للمطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين المرضى داخل السجون التركية.

وفي حديثها مع موقع T724 اتهمت سسكيند السلطات التركية باعتقال أبرياء عقب المحاولة الانقلابية عام 2016 مشددة على رفضها لهذا الوضع.

وأكدت سسكيند أن محكمة العدل الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي لن يقبلوا هذا الوضع وأن هذا الوضع يتوجب تسليط الضوء عليه في كل مكان مفيدة أنها ستبلغ القيادات السياسية في بلجيكا بالأمر.

وانتقدت سسكيند رفض السلطات التركية إخلاء سبيل المعتقلة المصابة بالسرطان في مرحلة متقدمة، عائشة أوزدوغان، على الرغم من إجماع التقارير الطبية على ضرورة إخلاء سبيلها لتلقي العلاج مؤكدة أن هذا الوضع غير إنساني ومرفوض قطعا.

هذا وشددت سسكيند على رفضها للتطورات الإنسانية في تركيا مشيرة إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي لأدوات ضغط سياسية وأنه لن يلتزم الصمت على هذا الوضع.

يشار إلى أن مئات الأشخاص حول العالم، نظموا مظاهرات متزامنة في 9 مدن أوروبية للضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن السجناء المرضى في السجون.

في ألمانيا شارك بالمظاهرات منظمة Aktion für Flüchtlingshilfe، ومبادرة الألمان الجدد، ومبادرة فور لودفيغسبورغ، وفي فرنسا منظمة STOP RH، وفي بلجيكا وإنجلترا شاركت منظمات غير حكومية ومتطوعون.

وفي هولندا تجمع النشطاء، أمام محكمة العدل في لاهاي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى، كما بدأ النشطاء المشاركون في الحدث من مدن مختلفة في هولندا بتقديم طلب إلى البرلمان الهولندي لمطالبة تركيا بالإفراج عن السجناء المرضى.