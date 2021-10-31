أنقرة (زمان التركية)ــ على الرغم من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائي للولايات المتحدة؛ إلا أن وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على حزب العدالة والتنمية الحاكم احتفت بشكل بالغ بظهور أردوغان في لقطة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

نقلت وسائل الإعلام الموالية شعورا بالحماس لمتابعيها على خلفية لقاء أردوغان وبايدن العابر يوم السبت قبيل بدء قمة قادة مجموعة العشرين في روما.

وكالة إخلاص للأنباء الموالية لحزب العدالة والتنمية قالت إن أردوغان أجرى “محادثات سريعة” مع بايدن قبل التقاط الصورة الجماعية لقمة قادة مجموعة العشرين، في حين لفتت وكالة الأناضول الرسمية إلى “تصافح الرئيسان أردوغان وبايدن”.

من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي يوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان مما وصفه بـ”التصرفات المتهورة” التي قد لا تفيد العلاقات بين واشنطن وأنقرة، وذلك في لقاء من المرتقب أن يعقد بين الطرفين اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن الاجتماع المقرر عقده على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، سيغطي أيضًا طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 والعلاقة الدفاعية بين حلفاء الناتو.