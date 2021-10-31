أنقرة (زمان التركية) – شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نقاط بارزة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعضوية تركيا في حلف الناتو.

وخلال لقاء ليوم الأحد، على هامش قمة العشرين في روما، شدد بايدن وفق بيان نشره البيت الأبيض، على أهمية وجود مؤسسات ديمقراطية قوية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين بعد الاجتماع، إن الرئيس (بايدن) طرح قضايا حقوق الإنسان مثل الديمقراطية وسيادة القانون، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل إثارة هذه القضايا.

نقطة أخرى ملحوظة احتوى عليها بيان البيت الأبيض كانت تعبير بايدن عن “القلق بشأن صواريخ الدفاع الجوي S-400 التي اشترتها تركيا من روسيا”.

وأكد البيان على رغبة بايدن في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا وتوسيع مجالات التعاون وإدارة النزاعات بشكل فعال.

وتابع بيان البيت الأبيض: “أعرب الرئيس بايدن عن تقديره لمساهمات تركيا في مهمة الناتو في أفغانستان لما يقرب من عقدين من الزمن. وناقش القادة العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط​​، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز”.