أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه شعر بنهج إيجابي من نظيره الأمريكي، جو بايدن، تجاه مسألة مقاتلات F 16.

وأوضح أردوغان أنه بحث مع بايدن تحديث وشراء مقاتلات إف-16، مشيرا إلى أن وزيرا دفاع البلدين سيتابعان الملف.

وأضاف أردوغان أن ذلك جاء عقب طلبه من بايدن إعادة المبالغ التي دفعتها تركيا لبرنامج المقاتلات إف 35 أو منحهم إف 16 كبديل.

ولم يحتوي بيان البيت الأبيض بخصوص لقاء بايدن وأردوغان إشارة إلى مقاتلات F 16.

وفي سياق منفصل، أشار أردوغان إلى أن بايدن لم يتحدث معه بخصوص أزمة شرق المتوسط، وهذا يعني أن هذه القضية ليست على جدول أعماله.

كما ذكر أردوغان أنه عبر لبايدن، عن حزنه من “دعم واشنطن للتنظيمات الإرهابية في سوريا مثل حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب”.

وردا على سؤال حول التطورات في أفغانستان، قال أردوغان: “في الوقت الحالي، بالطبع، تجري طالبان محادثات معنا في سفارتنا في أفغانستان. سيخبرنا الوقت ما هي الخطوات التي سنتخذها، سيخبرنا الوقت”.

وخلال لقاء ليوم الأحد، على هامش قمة العشرين في روما، قال البيت الأبيض، إن بايدن شدد خلال لقائه مع أردوغان على أهمية وجود مؤسسات ديمقراطية قوية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين بعد الاجتماع، إن الرئيس (بايدن) طرح قضايا حقوق الإنسان مثل الديمقراطية وسيادة القانون، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل إثارة هذه القضايا.

نقطة أخرى ملحوظة احتوى عليها بيان البيت الأبيض كانت تعبير بايدن عن “القلق بشأن صواريخ الدفاع الجوي S-400 التي اشترتها تركيا من روسيا”.

وأكد البيان على رغبة بايدن في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا وتوسيع مجالات التعاون وإدارة النزاعات بشكل فعال.

وتابع بيان البيت الأبيض: “أعرب الرئيس بايدن عن تقديره لمساهمات تركيا في مهمة الناتو في أفغانستان لما يقرب من عقدين من الزمن. وناقش القادة العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط​​، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز”.