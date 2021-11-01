أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن 58 صحفيًا خضعوا للتحقيق، خلال شهر أكتوبر المقبل.

بدعم من مؤسسة الإعلام من أجل الديمقراطية التابعة لجمعية الصحفيين، تم الإعلان عن تقرير أكتوبر لمشروع “ضريبة الأخبار” والذي يغطي الدعاوى القضائية للصحفيين وانتهاكات حقوق الصحفيين التي يتعرض لها الصحفيون كل شهر.

وجاء في التقرير أن شهر أكتوبر شهد محاكمات وضغوط وتهديدات واعتداءات على الصحفيين.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فقد مثل 58 صحفيا وعاملا إعلاميا على الأقل أمام النيابة في 34 جلسة منفصلة عقدت في 9 مدن خلال شهر أكتوبر.

وفي هذه المحاكمات طُلب الحكم بالسجن المؤبد على الصحفيين، مدة إجمالية 272 عامًا وستة أشهر إلى 896 عامًا وستة أشهر و15 يومًا وتعويضات غير مالية قدرها 200 ألف ليرة تركية.

المحاكمات، التي وُجه فيها للصحفيين تهم في نطاق قانون مكافحة الإرهاب، كان 27 من الصحفيين “أعضاء في منظمة إرهابية”، و 11 كانوا “يروجون لمنظمة إرهابية”، 7 كانوا “معارضين لقانون الاجتماعات والتظاهرات”، و4 وجهت لهم تهمة “إهانة الرئيس”.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية فرض سيطرة شبه كاملة على وسائل الإعلام في تركيا، وبعد محاولة انقلاب عام 2016 تم إغلاق عشرات الصحف والقنوات ودور النشر، وتوقف عدد كبير منها للأبد فيما واصل البعض الآخر النشر من خارج تركيا. هناك العشرات من الصحفيين المعتقلين في تركيا ويوصف الرئيس رجب أردوغان في التقارير الدولية بأنه عدو الصحفيين.