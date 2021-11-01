روما (زمان التركية) – دعا وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أوكرانيا إلى التوقف عن ذكر اسم تركيا في القضايا المتعلقة بالطائرات المسلحة بدون طيار تركية الصنع.

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أكدت في منشور على فيسبوك، استخدام طائرات تركية بدون طيار في عمليات بمنطقة الصراع.

تصريحات جاويش أوغلو جاءت بعد أن حذر الكرملين تركيا من أن استخدام طائرات بدون طيار تركية الصنع قد يؤدي إلى تفاقم الصراع في شرق أوكرانيا.

بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في روما، قال جاويش أوغلو: “الطائرات بدون طيار التي تستخدمها أوكرانيا ربما تم إنتاجها في تركيا لكنها أوكرانيا تستخدمها، وبالتالي فإن تركيا ليست الدولة التي يجب إلقاء اللوم عليها”.

أضاف الوزير: “إذا اشترت دولة ما سلاحًا منا أو من دولة أخرى، فلا يمكن تصنيف هذا السلاح على أنه تركي أو روسي أو أوكراني. إذا كانت أي دولة تشتري هذا منا، فإن هذا المنتج لم يعد تركيًا”.

كما ذكر جاويش أوغلو أن تركيا تواجه خلال “حربها ضد الإرهاب” أسلحة صنعتها دول مختلفة، وأردف بقوله: “في معركتنا ضد الإرهاب في مناطق مختلفة من المنطقة، نصادف أسلحة مختلفة تابعة دول مختلفة، بما في ذلك روسيا، لكننا لا نلوم روسيا أبدًا”.

من جانب آخر، وجه جاويش أوغلو دعوة لللسلطات الأكرانية قائلا: “يجب على أوكرانيا أيضًا التوقف عن ذكر اسم تركيا عند الحديث عن الدرونات التركية”.

يذكر أن تركيا باعت طائرات بدون طيا إلى عديد من الدول، بينها أوكرانيا وقطر وأذربيجان وبولندا.

أصبحت بولندا في مايو أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تحصل على طائرات بدون طيار من تركيا.

جاءت تصريحات تشاووش أوغلو بعد أن حذر الكرملين تركيا هذا الأسبوع من أن استخدام طائرات بدون طيار تركية الصنع قد يؤدي إلى تفاقم الصراع في أوكرانيا.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كان قد علق على نشر القوات الحكومية الأوكرانية طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بيرقدار تي بي 2 لضرب موقع في شرق أوكرانيا يسيطر عليه الانفصاليون المدعومون من روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: “لدينا علاقات جيدة بالفعل مع تركيا، لكن في هذا الموقف، تتحقق مخاوفنا للأسف حيث إن تسليم هذه الأنواع من الأسلحة إلى الجيش الأوكراني يمكن أن يزعزع استقرار الوضع على خط التماس”.

وكرر لافروف مخاوف بيسكوف قائلا: “إن روسيا تحقق في تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت الطائرة التركية بدون طيار”.

يشار إلى أن الانفصاليين المدعومين من روسيا يقاتلون القوات الحكومية في منطقة دونباس الأوكرانية منذ عام 2014، بعد وقت قصير من استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وتقول كييف إن 14 ألف شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع تلك الحرب.

اشترت أوكرانيا طائرات تركية بدون طيار متطورة لتعزيز جيشها، وأبرمت صفقة مع أنقرة لإنتاج الطائرات بدون طيار نفسها في مصنع قريب من العاصمة كييف.

تعد قضية الطائرات بدون طيار واحدة من القضايا التي توتر العلاقات بين تركيا وروسيا على الرغم من أن البلدين يتمتعان بعلاقات وثيقة في مجالات أخرى.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، انتقدت ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، وأعربت عن دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا.

مع ذلك، فإن تركيا التي تواجه أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود، نجحت في إقامة علاقات وثيقة مع موسكو في مجالات الدفاع والطاقة.