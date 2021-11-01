أنقرة (زمان التركية) – بدأ سلاح الجو الروسي توسيع مطار القامشلي الدولي أقصى شمال شرق سوريا، بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جوية روسية جديدة.

القاعدة الروسية الجديدة ستكون ثاني أكبر قاعدة روسية في سوريا بعد قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية على الساحل السوري.

وتحاول روسيا الحفاظ على وجودها في المنطقة، لذلك فهي تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة القامشلي المحاذية لـ تركيا من الشمال والعراق من الشرق.

وتريد روسيا ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأمريكية من خلال إنشاء بنية تحتية عسكرية يمكنها إغلاق المنطقة التي تغادر فيها القوات الأمريكية والقيام بواجبات القوات الأمريكية.

من ناحية أخرى، تزيد تركيا من استعداداتها ضد وحدات حماية الشعب في الكردية سوريا، وزُعم أن تركيا تريد الاستيلاء على قاعدة منغ الجوية بالقرب من كوباني وعزيز لضمان السيطرة على الحدود.

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