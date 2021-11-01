أنقرة (زمان التركية) – نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، رواية كوميدية حول علاقة الوزراء في تركيا بالرئيس رجب طيب أردوغان.

الصحيفة نشرت تحليلا تحت عنوان “هل يؤدي تدهور الاقتصاد التركي إلى نهاية أردوغان؟”، ذكرت فيه أن الوزراء في ظل نظام الحكم الرئاسي الحالي يترددون في نقل الوضع السلبي إلى أردوغان خوفا منه.

وفي حديثه للصحيفة، قال رجل أعمال تركي إن الوزراء يطالبون رجال الأعمال بنقل الوضع السيء للرئيس، فيرد عليهم رجال الأعمال: “لماذا ينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ هذه وظيفتكم”.

ووفقًا لرواية أخرى نقلتها الصحيفة، فإن أحد مسؤولي حزب العدالة والتنمية قال إن أردوغان يعتقد أن بعض الأشخاص في الحزب والحكومة يبالغون عند الحديث عن مشاكل.

وأكد بعض مسؤولي حزب العدالة والتنمية الذين قدموا معلومات للصحيفة أن بعض كبار المستشارين في محيط أردوغان يعارضون هوس زعيم حزب العدالة والتنمية بخفض أسعار الفائدة، لكنهم لم يتمكنوا من إخباره.

كما قال مسؤول حكومي: “الرئيس لا يحب الأشخاص الأقوياء من حوله. الجميع يعرف هذا. لذلك لا أحد يريد أن يقول الحقيقة “.

وعلق دبلوماسي أوروبي على افتراض المعارضة بأن أردوغان عازم على عقد انتخابات مبكرة: “إنهم يحلمون فقط. كم يبلغ عدد المستبدين الذين تركوا مناصبهم دون مشكلة؟”.