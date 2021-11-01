أنقرة (زمان التركية) – تجاوز معدل التضخم النقدي السنوي في العاصمة الاقتصادية إسطنبول 20 بالمئة.

مؤشر كسب العيش في اسطنبول الذي أعلنت غرفة تجارة اسطنبول (ITO)، كشفت عن استمرار الاتجاه التصاعدي في التضخم.

في الوقت الذي تجاوزت أسعار المواد الغذائية في إسطنبول 4 بالمائة في أكتوبر، تجاوز التضخم السنوي في إسطنبول 20 في المائة.

ووفقا للبيانات، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول خلال أكتوبر بنسبة 3.29 في المائة شهريًا و20.76 في المائة سنويًا.

أما بالنسبة لأسعار الجملة، فقد ارتفعت أسعار الجملة 2.76٪ على أساس شهري في أكتوبر، وبنسبة 29.12 في المائة على أساس سنوي.

وبالنسبة لأسعار التجزئة، مقارنة بالشهر السابق، كان هناك زيادة بنسبة 4.22 في المائة في نفقات الغذاء، و3.55 في المائة في نفقات الثقافة والتعليم والترفيه، و3.25 في المائة في نفقات الإسكان، و2.62 في المائة في نفقات السلع المنزلية، و2.41 في المائة في نفقات الملابس، 0.24 في المائة في نفقات الرعاية الصحية والشخصي.

وفي سبتمبر، كانت هناك زيادة بنسبة 2.22 في المائة على أساس شهري و 19.77 في المائة على أساس سنوي.