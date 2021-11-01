أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن ما يقرب من ثلثي الناخبين الأتراك يعتقدون أن الإدارة الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان سيئة.

رئيس مؤسسة أوراسيا لاستطلاعات الرأي كمال أوزكيراز قال عبر تغريدة على تويتر في نهاية الأسبوع إن 21.1% فقط من المشاركين في الاستطلاع الذي شمل 2460 شخصًا قالوا إن أردوغان يدير الاقتصاد بنجاح وفعالية.

كانت الليرة التركية هوت إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، وبلغت خسارتها ما يقرب من ربع قيمتها هذا العام. كما قفز التضخم في البلاد إلى ما يقرب من 20% في سبتمبر، مما أدى إلى خفض القدرة الشرائية، في حين أن معدل البطالة (الرسمي) يبلغ 10.8% للرجال و15% للنساء.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته أوراسيا أن أقل من 20% من الأتراك يعتقدون أن الحكومة قادرة على حل مشاكل تركيا الاقتصادية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان تغيير الحكومة سيحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، أجاب 48.1% بالإيجاب، بينما رأى 32.1% أنه سيزداد سوءا.

وقالت أوراسيا إن 62% من الناخبين يعتقدون بضرورة اتجاه الحكومة إلى إعلان انتخابات مبكرة لفتح المجال أمام تداول السلطة الذي قد يأتي بحكومة قادرة فعلاً على تسوية مشاكل المواطنين.

وأكد 56.9% ممن شملهم الاستطلاع أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية خطيرة، في حين أن الذين اعتقدوا أن الاقتصاد التركي أصيب بتباطؤ مؤقت فقط بلغت نسبتهم أقل من 30%.

من جانب آخر، أفاد 63.4% من المشاركين في الاستطلاع أن وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، الذي يرأس حاليا حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، سيكون أفضل في الاقتصاد من أردوغان، مؤكدين أن الاقتصاد سيكون أفضل حالاً في ظل زعماء المعارضة الآخرين، بما في ذلك كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنر وأحمد داوود أوغلو.