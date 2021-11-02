أنقرة (زمان التركية) – أفادت وزارة الداخلية التركية أن تصريحات عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حول وجود نحو مليوني ونصف أجنبي حاصلين على الإقامة بالمدينة لا تعكس الحقيقة.

وأوضحت إدارة الهجرة في الوزارة أن مدينة إسطنبول تضم مليونا و182 ألف و157 أجنبي ما بين لاجئ ومقيم.

وأضافت إدارة الهجرة في بيانها أن إسطنبول تضم 644 ألف و726 أجنبي حاصلين على إقامة و535 ألف و25 لاجئ سوري حاصلين على الحماية المؤقتة وألفين و406 لاجئ مشروط.

هذا وأكدت إدارة الهجرة في بيانها أن تركيا تضم نحو 5 مليون و276 ألف و471 أجنبي ما بين مقيم ولاجئ ولاجئ مشروط ولاجئ يخضع للحماية المؤقتة.