أنقرة (زمان التركية) – أعلنت بلغاريات إرسال 350 عسكريا إلى حدودها مع تركيا لدعم قوات الأمن المرابطة على الحدود.

وتهدف بلغاريا لمنع تدفق اللاجئين المهاجرين إليها بشكل غير شرعي.

الحدود الأوروبية تشهد موجة من الهجرة عقب سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وفي تصريحات للتلفزيون البلغاري أفاد وزير الدفاع البلغاري، جورجي بانايوتوف، أن بلاده أرسلت تعزيزات عسكرية بنحو 350 جنديا بجانب 40 قطعة من المعدات إلى حدودها مع تركيا لمساندة شرطة الحدود في منع عبور اللاجئين غير الشرعيين إلى بلغاريا.

تزايد حركة الهجرة غير الشرعية من الحدود التركية

وتشير بيانات وزارة الداخلية البلغارية إلى عبور أكثر من 6 آلاف و500 شخص إلى بلغاريا من الحدود التركية بشكل غير قانوني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وهو ما يعادل ثلاث أضعاف حركة العبور العام الماضي.

وتعد بلغاريا أحد طرق الهجرة الأساسية في عبور الوافدين من أفغانستان والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر تركيا وهي تشكل الحدود الأولية للاتحاد الأوروبي.

ويمتد سياج من الأسلاك الشائكة المتضرر في بعض النقاط لمسافة 259 كيلومتر على حدود بلغاريا مع تركيا.

جدير بالذكر أن البرلمان البلغاري أرسل في أغسطس الماضي نحو 400 -700 جندي للمساعدة في أعمال إقامة السياج الشائك على الحدود بين تركيا واليونان.

هذا وتصنف بلغاريا كأفقر دول الاتحاد الأوروبي ولم تقبل حتى الآن أعداد كبيرة من المهاجرين.