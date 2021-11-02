أنقرة (زمان التركية) – يستعد عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للمشاركة في قمة المناخ (COP26)، التي انسحب منها بشكل مفاجئ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

بدأت يوم الأحد في اسكتلندا، قمة المناخ العالمية، التي تنظمها الأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن تمارس ضغوطًا على قادة العالم بشأن قضايا مثل التخلي عن الوقود الأحفوري وموازنة الاحتباس الحراري.

بحسب منشور شارك به المتحدث باسم بلدية إسطنبول، مراد أونجون، فإن عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو سيشارك في هذه القمة.

من المقرر أن يتحدث إمام أوغلو في جلستين منفصلتين في قمة المناخ، بناءً على دعوة من الأمم المتحدة.

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو تشير استطلاعات رأي إلى أنه منافس قوي للرئيس رجب طيب أردوغان في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن أردوغان عاد إلى تركيا، بعد مشاركته في قمة العشرين في روما، وكان من المقرر أن يشارك في قمة المناخ، لكنه أوفد نيابة عنه أحد الوزراء.

وقالت تقارير إن أردوغان انزعج من القيود التي فرضتها القمة على الحضور والمتمثلة في تقليل عدد المركبات المرافقة للقادة في إطار تقليل التلوث خلال القمة التي تناقش أزمة المناخ، وقرر عدم الحضور بسبب أن السيارات الرئاسية التركية لن يسمح بمشاركتها جميعا.

وستعقد القمة، التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب ظروف وباء كورونا، في الفترة ما بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر من هذا العام، ويحضر قمة المناخ القادة والدبلوماسيون، لمناقشة اتفاقيات لإبطاء التغيير الخطير في المناخ.