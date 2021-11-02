أنقرة (زمان التركية) – جدد أعضاء في الكونجرس الأمريكي مطالبتهم وزير الخارجية الأمريكي، برفض بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا.

41 عضوًا في الكونجرس الأمريكي كتبوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، يطالبونه بعدم الموافقة على طلب تركيا الحصول على مقاتلات F-16.

الرسالة جاءت عقب الاجتماع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في روما على هامش قمة العشرين.

وكان أردوغان أدلى بتصريحات عقب الاجتماع، ذكر خلالها أنه شعر بنهج إيجابي من بايدن تجاه مسألة مقاتلات F-16. تركيا تريد تحويل استثماراتها في مشروع مقاتلات F-35 بعد طردها منه، لشراء مقاتلات F-16.

يذكر أن أعضاء في الكونجرس بعثوا في وقت سابق رسالتين إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، يطالبون فيها بعدم بيع لتركيا طائرات حربية من طراز F-16.

من جهة أخرى قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن المشاورات الأخيرة مع المسئولين الأتراك كانت حول استكمال إخراج تركيا من مشروع مقاتلات F-35. رفض كيربي التعليق على طلب تركيا الحصول على مقاتلات F-16.