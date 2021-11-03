أنقرة (زمان التركية) – أصبح الممثل التركي، خالد أرجنتش، الذي جسد شخصية “السلطان سليمان” في فيلم “حريم السلطان” أبا للمرة الثالثة.

اليوم الأربعاء، وضعت الممثلة التركية برجوزار كورال، زوجة خالد أرجنتش، طفلها الثالث.

ورزق الثنائي التركي بطفلة، أطلقوا عليها اسم “ليلى”.

رافق خالد أرجنتش زوجته أثناء ولادتها، التي تمت بإحدى المستشفيات الخاصة في مدينة إسطنبول.

وتخضع برجوزار كورال وطفلتها حاليا إلى الرعاية في المستشفى، وهي بصحة جيدة.

ولدى أرجنتش ولدين آخرين هما “علي، هان”.

اشتهر أرجنتش في العالم العربي من خلال تجسيده لشخصية “السلطان سليمان” في مسلسل “حريم السلطان”، الذي شاركته في البطولة مريم أوزرلي.

كما اشتهرت برجوزار كورال من خلال مسلسل “القبضاي” مع النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو.