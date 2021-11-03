أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج أحدث استطلاع رأي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحصل على تأييد أقل مما كان عليه بالسابق.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة ماك للدراسلت بمشاركة 5 آلاف و750 شخص بما يعادل واحد من عشرة آلاف إجمالي الناخبين الأتراك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.

رئيس شركة ماك للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا، محمد علي كولات، قال إن استطلاع الرأي المشار إليه تضمن سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات يوم غد.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 30 في المئة من الأصوات، بينما حصد حزب الشعب الجمهوري 22 في المئة من الأصوات وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي 8.5 في المئة وحزب الحركة القومية 7.5 في المئة وحزب الخير 13.8 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم 2.6 في المئة وحزب المستقبل 2.6 في المئة من الأصوات.

من جانبه أوضح الصحفي، أمين شابا، أن نسبة الأصوات الأساسية لحزب العدالة والتنمية كانت تبلغ 35 في المئة خلال استطلاعات الرأي التي أجريت قبل نحو خمس سنوات من الآن.

وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية ستتراجع إلى ما دون تلك النسبة الأساسية أفاد كولات أن الناخب المنفصل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في السابق كان ينضم إلى حزب آخر قريب منه غير أنه الآن بات يتوجه إلى أحزاب الخير والمستقبل والديمقراطية والتقدم ويواصل المسيرة معهم.