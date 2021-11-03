أنقرة (زمان التركية) – صدر العدد الجديد من مجلة جورناليست بوست، بغلاف يسلط الضوء على وجود صحفيين معتقلين داخل السجون في تركيا.

المجلة التي يصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين باللغة التركية والألمانية والإنجليزية، تضمن عددها الجديد روايات 19 صحفيا تعرضوا للتعذيب الممنهج داخل السجون التركية بسبب عملهم الصحفي.

العدد الصادر بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين أفسح المجلة المجال لكتابات صحفيين من 13 دولة مختلفة.

الاتحاد الدولي للصحفيين قال إن العالم تجاوز الربع الأول من القرن الحادي والعشرين ولا يزال الصحفيون يتعرضون للقمع والتهديد والابتزاز أثناء أدائهم مهامهم في تزويد الشعب بالمعلومات.

أضاف الاتحاد أنه أصدر المجلة بهدف تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في دول العالم المختلفة وعلى رأسها تركيا.