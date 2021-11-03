أنقرة (زمان التركية) – ظهر تسريب جديد لمسؤول بحزب العدالة والتنمية الحاكم أثناء المحاولة الانقلابية منتصف عام 2016، أثار جدلا واسعا في الرأي العام التركي.

وتُظهر مراسلات أن رئيس اللجان الشبابية للحزب آنذاك، طه أيهان، طالب أعضاء الحزب بسحق كل من يعترض طريقهم.

التسريبات تم الكشف عنها ضمن ملفات وقف الشباب الذي يعتبر بلال أردوغان أبرز مؤسسيه.

زعيم المافيا التركي، سادات بكر، كان قد أثار في يوليو/ تموز الماضي جدلا في الرأي العام التركي بزعمه وجود أسلحة غير مدونة بسجلات وزارة الداخلية التركية.

وذكر سادات بكر في ادعاءاته أن حاوية من بنادق الكلاشينكوف كانت داخل سيارة في حي مظلم خلف ميدان الجمهورية بمنطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول تم نقلها عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016 إلى حي بالات بالمدينة عينها.

وأضاف سادات بكر أن الأسلحة تم تسليمها إلى مساعد أيهان آنذاك، عثمان توماكين وأن السيارة المستخدمة كانت سيارة مخصصة لرئيس اللجان الشبابية بالحزب الحاكم في المدينة كي لا تخضع لأي إجراء أمني مشيرا إلى كون توماكين يشغل حاليا منصب رئيس اللجان الشبابية للحزب الحاكم بالمدينة.

وأوضح سادات بكر أن الحاوية المحملة بالأسلحة غادرت أسنيورت في حوالي الساعة 23:30 من ثم تم تحميلها في حوالي الساعة 1:00 ليلا على متن سيارة سوداء في شارع فرعي فارغ بموازاة الكنسية الحديدية بحي بالات مفيدا أن أيهان يشغل حاليا منصب رئيس اللجان الشبابية بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد سادات بكر أن جميع تلك الأسلحة ليست مسجلة ضمن سجلات وزارة الداخلية.