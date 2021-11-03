أنقرة (زمان التركية) – ردا على حالة الانزعاج الشعبي، من تأثير معدل التضخم المرتفع على المعيشة، تخطط حكومة حزب العدالة والتنمية لرفع الأجور وخفض الضرائب.

قال مسؤولان تركيان كبيران لوكالة “رويترز”، إن هذه الإجراءات تأتي محاولة لكسب تأييد الشعب التركي في الانتخابات القادمة.

وأضاف المسؤولان أن الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة سيكون “لتخفيف الضغط على الأسر الأكثر تضرراً من التضخم”.

كما أشاروا إلى أن من بين الخيارات التي نظر فيها حزب العدالة والتنمية رفع الحد الأدنى للأجور أعلى من معدل التضخم، وخفض الكهرباء والغاز الطبيعي، ورفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وأكد أحد المسؤولين على وجود شح في الميزانية أكثر مما ينبغي، وبالتالي يجب إنهائه بطريقة ما، وستتخذ خطوة في هذا الاتجاه العام المقبل.

ذكر المسؤول أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيواجه انتخابات صعبة في منتصف عام 2023 على أبعد تقدير، حيث انخفض التأييد له مع زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز.