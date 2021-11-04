أنقرة (زمان التركية) – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستقدم دعما ماليا بقيمة 10 ملايين دولار إلى تركيا.

وقالت، وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أصدر قرارا بتقديم دعم قيمته 36.7 مليون درهم (حوالي 10 ملايين دولار) للمناطق المتضررة من حرائق الغابات والفيضانات في تركيا.

وأوضحت الوكالة الإماراتية أن الإمارات تريد المساهمة في الحد من الأضرار الناجمة عن كوارث الفيضانات في شمال تركيا وحرائق الغابات في الجنوب الغربي.

وأضافت: “الإمارات تتضامن، مع الشعب التركي في هذه الظروف غير العادية”.

كما ذكرت الوكالة الإماراتية أن حكومة أبوظبي، تريد تخفيف عبء المتضررين من الكوارث في المنطقة بهذا الدعم، ودعم الدول الشقيقة والصديقة في المواقف التي تتطلب التضامن والتعاون.

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، في زيارة جائت بعد سنوات من التوترات السياسية، وأعلن الرئيس التركي عقب هذا اللقاء عن استثمارات إماراتية جادة في بلاده.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من الضروري أن يكون هناك حوار مع تركيا لتجنب حدوث توتر جديد بين البلدين.

وأعرب قرقاش خلال مشاركته بمؤتمر السياسات العالمي في دبي عن ترحيب بلاده بمراجعة تركيا الأخيرة لعلاقاتها مع مصر والإخوان والسعودية وغيرها، مشيرا إلى أن “الالتقاء في منتصف الطريق والتواصل أمر بالغ الأهمية”.

جراء الأمطار الغزيرة، شهدت تركيا في أغسطس الماضي سيولا جارفة وفيضانات في كاستامونو وبارتين وسينوب قارس. كما شهدت مناطق الغابات في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط ​​حرائق غابات عنيفة دمرت مئات الهكتارات.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت في وقت سابق حصولها على تبرع قطري بمبلغ 265 مليون ليرة.