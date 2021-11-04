أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان كانت تجمعه علاقة برجل الأعمل المعروف بدعمه للسياسات الليبرالية جورج سوروس، الذي يصنفه أردوغان حاليًا كعدو.

في مقطع فيديو عبر تويتر أشار داود أوغلو إلى اللقاءات التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع جورج سوروس في الماضي.

داود أوغلو تحدث عن علاقات حالية أيضا بين مقربين من الحزب الحاكم وجورج سوروس، مطالبا بتوسيع نطاق التحقيق في التهمة التي يقبع بسببها الناشط المدني عثمان كافالا في السجن للكشف عن ذلك.

وقال “فليوسعوا نطاق التحقيقات. وسيصلون بهذا إلى أفراد عصابة بليكان -مجموعة تقدم الدعم الإعلامي للرئيس-، لأن هناك مستشارون على صلة بسوروس ويعملون معه”.

يأتي ذلك بعد أن شن أردوغان الأسبوع الماضي هجوما غير مباشر، على رجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس.

أردوغان وصف عثمان كافالا الناشط المدني المعتقل منذ 5 سنوات بأنه “بقايا جورج سوروس”، وذلك ردأ على بيان سفراء 10 دول طالبوا بالإفراج عن عثمان كافالا.

في السياق ذاته قال بولنت أرينتش مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستقيل، خلال لقاء على قناة “5” التركية، إن حكومة حزب العدالة والتنمية استفادت كثيرًا من أبحاث مؤسسة المجتمع المفتوح التي أسسها سوروس في تركيا، متابعا: “كانت مؤسسة المجتمع المفتوح وقتها تاج على رؤوسنا، والآن يتم الحديث عنها بشكل نقدي”.

وكانت “مؤسسة المجتمع المفتوح” أعلنت عام 2018 وقف أنشطتها في تركيا بعد حملة استهداف من قبل الصحافة التركية، كما رفضت المؤسسة تهم أردوغان الموجهة لها بتمويل أحداث حديقة جيزي التي وقعت عام 2013، والتي اعتقل بسببها عثمان كافالا.

موعد إخلاء سبيل كافالا

داود أوغلو زعم أن السلطات ستفرج قريبا عن رجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، قائلا: “مع اقتراب يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني ستفتعل السلطة الحاكمة قصة بطولية جديدة. وهذه المرة ستحاول التملص من خلال إخلاء سبيل كافالا”.

ولفت داود أوغلو إلى وقائع مشابهة، منها إخلاء سبيل الراهب الأمريكي أندرو برونسون والصحفي الألماني دنيز يوجيل. أضاف قائلا: “ما كانت واقعة السفراء العشرة المهينة لتحدث لو لم تحدث تلك الوقائع السابقة”.