أنقرة (زمان التركية) – تسبب مقطع فيديو نشره مدير الاتصال في الرئاسة التركية، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ردا على شائعات تدهور حالته ووفاته، في حملة سخرية انتقاد واسعة.

فخر الدين ألتون، مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نشر مقطع فيديو قصير جدا للرئيس أردوغان يخطوا فيه بعض الخطوات على الأرض، بعد الشائعات التي تحدثت عن مرضه الشديد واحتمال وفاته.

مقطع الفيديو ذو الـ 12 ثانية، تسبب في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل أنصار أردوغان.

كما سخر معارضوا أردوغان من الفيديو، الذي يعتبر مجرد بعض الخطوات على الأرض بمثابة دليل على أن صحة أردوغان جيدة.

تعليقًا على الفيديو، قال الصحفي متين جيهان: “لقد فهمنا بوضوح شيئين: أردوغان يستطيع المشي. فخر الدين ألتون لا يعرف ما هو الاتصال”.

الصحفي تيمور سويكان، قال إن ما نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة هو عجز يثير التساؤل، مشيرا إلى أنه “حتى في نظام الرجل الواحد، يحق للجمهور أن يُطلع على صحة الشخص الذي يدير البلاد”.

أما الكاتب أوزجون إمري كوتش، فأكد أن ألتون فشل في هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه يبدو الأمر كما لو أن ألتون يريد عن عمد أن يضع في أذهان المجتمع أن الحالة الصحية لرجب طيب أردوغان مشكوك فيها.