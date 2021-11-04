أنقرة (زمان التركية) – نشر إعلام الرئاسة التركية، مقطع فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو يمشي، بغرض نفي شائعات مرضه التي انتشرت مؤخرا.

مقطع الفيديو الذي مدته 12 ثانية، نشره فخر الدين ألتون، على حساب الرئاسة عبر تويتر، وظهر أردوغان خلاله يمشي بهدوء.

وتناقل أنصار الرئيس أردوغان هذا الفيديو على نحو واسع، لنفي شائعات مرضه.

وكانت الحكومة أعلنت أمس الأربعاء، ملاحقة 30 شخصا، نشروا “شائعات” حول وفاة أردوغان أو مرضه الشديد، قالت الرئاسة إنه “لا أساس لها تتعلق بالوضع الصحي للرئيس رجب طيب أردوغان” .

وتسببت الشائعات حول أردوغان، في تقلبات بسعر الصرف في تركيا، وذلك بحسب ما أكد مكتب العملات بالبنك المركزي التركي، حيث وصلت الليرة إلى 9.6690 دولار.