أنقرة (زمان التركية) – قالت مؤسسة اقتصادية غير حكومية، في تركيا إن معدل التضخم الحقيقي في البلاد يفوق ضعف المعلن.

مجموعة أبحاث التضخم التركية (ENAG) قالت إن معدل التضخم الشهري ارتفع بنحو 6.90 في المئة وأن معدل التضخم السنوي بلغ 49.87 في المئة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وقالت مجموعة أبحاث التضخم إن السلع الغذائية سجلت أعلى زيادة شهرية بنحو 14.77 في المئة في حين سجلت الاتصالات أعلى تراجعا شهريا بنحو 3.57 في المئة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قالت إن معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفع بنسبة 2.39 في المائة خلال شهر أكتوبر، وفق بيانات رسمية، وأصبح معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 19.89 في المائة، وذكرت أن 331 سجلت سلعة زيادة في الأسعار.

في السياق ذاته كذب رئيس حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، البيانات الرسمية المعلنة الأربعاء بشأن معدل التضخم النقدي في البلاد.

زعيم المعارضة قال إن معدل التضخم النقدي الحقيقي في تركيا تجاوز 40%، وأكد أن البيانات الرسمية لا توافق الواقع الذي يعيشه الشارع التركي.

تقول مجموعة أبحاث التضخم إنها تعتمد على أسلوب حاسبي مختلف عن هيئة الإحصاء التركية التي تشكك المعارضة في بياناتها.

وكان رئيس مجموعة أبحاث التضخم، فيصل أولوسوي، قد صرح أنهم يجرون استطلاعات الرأي مثلما تفعل هيئة الإحصاء التركية غير أنهم يحسبون معدلات التضخم بالاستناد على استطلاعات رأي بجانب 7 مليون إحصاء آخر.

هذا وسبق وأن تقدمت هيئة الإحصاء التركية ببلاغ ضد مجموعة أبحاث التضخم بتهمة “إهانة المؤسسة”.