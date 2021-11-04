أنقرة (زمان التركية) – اعتبر تيمور أفجي منتج مسلسل “حريم السلطان” الممثلة التركية، مريم أوزرلي، التي جسدت دور “السلطانة هيام” في المسلسل، بانها أقدمت على “أمر غير محترم”.

رغم مرور ما يقرب من 7 سنوات على عرض مسلسل “حريم السلطان”، إلا أن منتج المسلسل تيمور أفجي، شن النار على بطلته مريم أوزرلي.

خلال مشاركته في برنامج “مدرسة الحياة” منصة على اليوتيوب، أوضح أفجي أنه خلال تصوير مسلسل “حريم السلطان” بين أعوام 2011-2014، تركت أوزرلي فجأة المسلسل وسافرت إلى ألمانيا، بزعم أنها تعاني من “متلازمة الإرهاق”.

قال أفجي أن أوزرلي قالت وقتها إنها تعاني من متلازمة الإرهاق، لتضع كل طاقم العمل في موقف صعب.

وأكد منتج المسلسل، أن تصرف أوزرلي المفاجيء، كان بمثابة “أمر غير محترم” تجاه كل طاقم المسلسل.

وأشار أفجي إلى أن شقيق أوزرلي وآخرون حاولوا التدخل لحل الأزمة التي عانى منها المسلسل، ولكنه قال إن الأمر انتهى بالنسبة له.

يذكر أن مسلسل “حريم السلطان” الذي قام ببطولته النجم خالد أرجنتش، بجانب مريم أوزرلي حقق نجاحا مذهلا في العالم العربي وتم تسويقه إلى العديد من البلدان حول العالم.