لندن (زمان التركية) – وضع موقع “Give Me Sport” البريطاني أفضل تشكيل للاعبين في تاريخ قارة إفريقيا والذي ضم 3 لاعبين مصريين على رأسهم جناح ومهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وقام الموقع باختيار كل من حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، كأفضل حارس في تاريخ إفريقيا وكذلك مدافع النادي الأهلي ومدير منتخب مصر الحالي، وائل جمعة.

ووضع محمد صلاح، في مركز جناح الأيمن وعلى اليسار زميله في ليفربول، ساديو ماني، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان ما زالا يلعبان حتى الآن من التشكيل الذي ضم لاعبين سابقين.

عصام الحضري

بمجرد تسمية مهاجم كوت ديفوار الأسبق، ديديه دروغبا للحضري كأفضل خصم له على الإطلاق، برز الحارس المصري والذي فاز مع الأهلي ومنتخب بلاده بكل البطولات الممكنة، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ المونديال عندما ظهر بعمر 45 عاما في مونديال روسيا 2018.

وائل جمعة

كان حاضرا دائما في انتصارات مصر في كأس الأمم الإفريقية في 3 أعوام “2006 و2008 و2010″، ويعتبر جمعة على نطاق واسع أعظم مدافع إفريقي في التاريخ وفاز بلقب دوري أبطال إفريقيا 6 مرات مع الأهلي.

محمد صلاح

لم يكن سرا على الإطلاق أن المصري صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن بدايته المذهلة لهذا الموسم، بتسجيله 15 هدفا في 13 مباراة فقط، جعلت الجميع يجلس وينتبه.

وتحدث الموقع قائلا: “الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان اللاعب البالغ 29 عاما سيصبح الأفضل في إفريقيا بلا منازع، إلا أنه كبداية مضمونة هو من ضمن أعظم 11 لاعبا في القارة على الإطلاق”.

مضيفا: “هل نحتاج إلى تبرير لاختياره؟ انس كل ما قلناه عن سجلاته المجنونة وتألقه، وانتقل إلى YouTube، وشاهد مدى موهبته وبراعته”.

وجاء أفضل تشكيل في تاريخ إفريقيا على الشكل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري (مصر).

الدفاع: صامويل كافور (غانا)، وائل جمعة (مصر)، كولو توريه (كوت ديفوار).

الوسط: ساديو ماني (السنغال)، عبيدي بيليه (غانا)، يايا توريه (كوت ديفوار)، محمد صلاح (مصر).

الهجوم: جورج وايا (ليبيريا)، ديديه دروغبا (كوت ديفوار)، صامويل إيتو (الكاميرون).