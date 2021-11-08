أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن إيران تدفع المهاجرين الأفغان إلى تركيا بإطلاق النار عليهم.

جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء اللجنة الفرعية للهجرة والاندماج المنشأة في إطار لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان التركي، التدابير على الحدود التركية الإيرانية.

وصرح رئيس المفوضية، نائب حزب العدالة والتنمية في أنطاليا، أتاي أوسلو، بأن “إيران تدفع المهاجرين إلى حدودنا بإطلاق النار” عليهم.

وأوضح أوسلو أن إيران تقول للمهاجرين إن تركيا ستستقبلهم، مضيفا: “جاء أحدهم في غضون 52 يومًا. لديه زوجة وأطفال. هرب من طالبان”.

وأكد أوسلو أن الهجرة ليست مشكلة تركيا، إنها مشكلة العالم، مشيرا إلى أن تركيا أنشئت منطقة آمنة في شمال سوريا، وإذا لم تقم بإنشائها، فإن ما يقرب من مليوني شخص كانوا سيظلون في حالة تنقل.

وأضاف أوسلو: “يجب على العالم أن يدرك ذلك. سيضع التاريخ علامة سوداء على أوروبا بسبب وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس. إنهم يتسببون في موت الناس في البحر الأبيض المتوسط. أكبر مقبرة في العالم هي البحر الأبيض المتوسط​​”.

يذكر أن تركيا تبني جدارا على الحدود الإيرانية، سيغطي ثلث حدود تركيا مع إيران هو السمة الأكثر لفتًا للانتباه في الجهود المبذولة لإبعاد اللاجئين الأفغان. الاتحاد الأوروبي لتركيا مليارات اليورو، بما في ذلك مبلغ غير محدد، لتأمين حدودها الشرقية ووقف الهجرة.