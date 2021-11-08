أنقرة (زمان التركية) – تسبب الشيف التركي، نصرت جوكتشه، في غضب الشعب الفيتنامي، بسبب تقديمه شريحة لحم ملفوفة بورق مطلي بالذهب، لمسئول حكومي بارز.

وزير الأمن العام الفيتنامي، تو لام، زار مطعم الشيف التركي، نصرت جوكتشه، في لندن، وتناول الوزير هناك خلال تواجده في مطعم نصرت، شريحة لحم ملفوفة بورق مطلي الذهب، أعدها له الشيف التركي، وأطعمه منها بنفسه.

تبلغ قيمة شريحة اللحم الملفوفة بورق الذهب 1450 استرليني، أي ما يقرب من 19 ألف ليرة تركية.

تم مشاركة مقطع فيديو للوزير أثناء تناوله اللحم المطلي بالذهب، على مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في موجة غضب بين الشعب الفيتنامي.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được Salt Bae chế biến và đút cho ăn món bò dát vàng trị giá lên đến 45 triệu đồng/phần trong một nhà hàng của ông này ở Luân Đôn. Cùng bàn với ông Tô Lâm là Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô. pic.twitter.com/hGZZqGbJZr — Duy Bình (@DuyBnh61157516) November 5, 2021

فعل الوزير لاقى انتقادات بسبب تدني الأجور في فيتنام، حيث يكسب فيها الناس في المتوسط 150 دولارًا شهريًا.

حول تناول وزيرهم لحما مغطى بورق مطلي بالذهب، أدلى المستخدمون بتعليقات مثل: “راتبه لا يكفي لهذا الطعام، من أين حصل على المال؟” و “بينما يعاني ملايين الأشخاص من فيروس كورونا، تتناول أنت لحما مطليا بالذهب!”.

يذكر أنه على الرغم من حذف الفيديو بسرعة، فقد انتشر بالفعل في فيتنام البلد الذي تحكمه إدارة شيوعية.