أنقرة (زمان التركية)- قال كارلوتا غال، مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز، في اسطنبول، إن الرئيس التركي رجب طيب “أردوغان لديه عادة إنتاج دراما دولية لتعزيز مكانته في البلاد”.

مستشهداً بإلغاء أردوغان مشاركته في COP26 كمثال على هذه “العادة”، قال غال: “لا يوجد شيء يكرهه الرئيس أكثر من الشعور بالإهانة. علم أردوغان أنه لن يُسمح له على غرار الرئيس الأمريكي بقوة تأمين أكبر، في قمة غلاسكو للمناخ”، أضاف: “يبدو أنهم أغضبوه بما يكفي لإلغاء زيارتها فجأة”.

وذكر غال أنه مع فقدان أردوغان الدعم في تركيا، أصبح أكثر عدوانية في السياسة الخارجية.

وأوضحت أن أردوغان ينهار في استطلاعات الرأي مع تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن التكتيكات التقليدية لزعيم حزب العدالة والتنمية لم تعد تعمل، خاصة بين الشباب.

وقال سونر جاغابتاي، مدير معهد واشنطن للصحيفة الأمريكية: “أعتقد أن أردوغان قلق وخائف من فقدان السلطة. بعد سنوات، يبدو هذا احتمالًا حقيقيًا. أعتقد أنه يرى هذا الوضع أيضًا”.

وأضاف جاغابتاي: “لقد كان في السلطة منذ فترة طويلة جدًا، قرابة 20 عامًا. الأمر يتعب. إنه متعب جدًا من إظهار أفضل أداء له ومحاربة المعارضة”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أردوغان أهان زعماء العالم في الماضي، وصوّر نفسه على أنه بطل الشتات التركي والمسلمين، وتدخل عسكريًا في دول أجنبية.