أنقرة (زمان التركية) – هاجم وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، وزير الداخلية، سليمان صويلو، واعترض على تصريحاته التي تدعو إلى ضرب القانون عرض الحائط.

وكان صويلو حرض رؤساء الأحياء على عدم الانصياع للأحكام القضائية.

خلال اجتماع مع رؤساء الأحياء، قال وزير الداخلية: “كنت متوجها إلى عدد من الولايات من بينها دياربكر واضنة وإسطنبول وأبلغني رؤساء الأحياء أن هناك عددا من الأبنية المهجورة لكنهم يعجزون عن هدمها لوجود حكم قضائي يمنع هذا. أبلغتهم أن يباشروا الهدم وألا يهتموا بأمر الحكم القضائي، نظرا لأن تلك الأبنية يستخدمها مدمنو المخدرات”.

قال محرضا على الالتفاف على القانون “يا سيدي قم بهدمه في منتصف الليل وعندما يحل الصباح لن يعرف أحد من الفاعل”.

من جهة أخرى رد وزير العدل عبد الحميد جول على وزير الداخلية، خلال ندوة “قرينة البراءة وحق حماية السمعة الحسنة”، وقال إن دولة القانون مصطلح يشير إلى استرشاد الدولة بالقانون وتكييف أمورها وفقا له وليس العكس.

أضاف قائلا: “القانون هو دليلنا الإرشادي ومسارنا ومرشدنا. القانون يحدد المسار ونحن نسير وفقا له وليس العكس، فالقانون ليس هو من يتبع الدولة”.

يشار إلى أن الصدام بين جول وصويلو، أثار حالة من الجدل بصفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم.