أنقرة (زمان التركبة) – شنت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار،هجوما على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع مع الكتلة البرلمانية لحزبها.

وقالت أكشنار إن الرئيس أردوغان، جعل عثمان أوجلان، شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي عبد الله أوجلان، المطلوب بإشعار أحمر، يظهر على شاشات التلفزيون الرسمي التركي خلال فترة الانتخابات.

وأضافت أكشنار أن من يفعل ذلك، ومن يلطخ أيدي الإرهابيين بدماء الشهداء ويجعلهم يتحدثون يظهرون في التلفزيون الحكومي لا يمكنهم أن يصدروا أحكاما بخصوص الشهداء الأتراك.

وخلال اجتماعها، عرضت أكشنار أيضًا على الشاشة مقطع فيديو لحجج أردوغان وإهاناته للمواطنين خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عامًا.

تصريحات أكشنار تأتي تعليقا على الهجوم الذي شنه أردوغان على رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخير السابق، لوتفو توركان، بعد أن قام الآخير بسب أقارب أحد الشهداء الأتراك، واستقال من منصبه على إثر ذلك.

وأكدت أكشنار أن توركان أخطأ، مضيفة: “كان يجب أن يتحكم في نفسه. خبرته السياسية ومكانته تتطلب ذلك. لكن للأسف لم يستطع واستسلم لمشاعره”.