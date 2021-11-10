القاهرة (زمان التركية)- قدم وزير الخارجية المصري سامح شكري الشروط التي قالت القاهرة إنه يجب على سوريا تنفيذها لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع العالم العربي.

في مركز ويلسون خلال زيارة لواشنطن للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، قال سامح شكري يوم الثلاثاء “ستكون هناك عودة متقبلة لسوريا إلى جامعة الدول العربية” إذا اتخذت دمشق هذه الخطوات.

أضاف الوزير سامح شكري: “نعتقد أنه يجب بالضرورة أن يكون هناك وقت يتم فيه إعادة دمج سوريا” مع محيطها العربي.

وقال “لكن هذا يتزامن مع السياسات التي ستظهرها الحكومة السورية من خلال استعدادها للعب دورها التقليدي مرة أخرى في دعم الأمن القومي في التعامل مع الديناميات الداخلية للأزمة، في البعد الإنساني، وكذلك مشكلة اللاجئين”.

كما دعا سوريا إلى “إبداء تعاون أكبر في كيفية استعادة ثقة كل من المنطقة ودينامياتها الداخلية” من أجل “استعادة موقعها ولعب دورها التقليدي بطريقة تدعم السلام والأمن في المنطقة”. المنطقة”.

في تلك الأثناء التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، ليعتبر بذلك أول مسئول عربي بارز يزور سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية.

كان سامح شكري التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر لمناقشة مصالحة دمشق مع الدول العربية الأخرى.

جامعة الدول العربية طردت سوريا في عام 2011 بعد القمع الدموي للرئيس بشار الأسد للمعارضين وإجراءات حكومته خلال الحرب الأهلية التي تلت ذلك. لكن في السنوات الأخيرة، اتخذت عدة دول عربية خطوات لتطبيع العلاقات مع سوريا.

وافقت مصر، على سبيل المثال، على تصدير الغاز الطبيعي للمساعدة في تخفيف أزمة الوقود في لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر سوريا.