أنقرة (زمان التركية) – أقدم لاعب منتخب تركيا السابق لكمال الأجسام، سوات أكيول، على إنهاء حياته بالانتحار قفزا من أعلى منحدرات أنطاليا.

وفي الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أقدم أكيول، الذي مارس رياضة كمال الأجسام لسنوات طويلة، على إنهاء حياته بالقفز من أعلى منحدرات أنطاليا.

وذكر موقع Akdeniz Manşet أن أكيول كان يعمل موظفا في قسم المقابر ببلدية أنطاليا، وكان في مرحلة ما رياضي نشط بنادي شرطة أنطاليا الرياضي، كما أنه سبق وأن حصل على الجائزة الأولى في كمال الأجسام أثناء عمله ببلدية أنطاليا.

تم نقل جثمان أكيول إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث سيتم تسليم الجثمان إلى عائلته لدفنه في أنقرة بعد الانتهاء من تشريحه.

وأثيرت العديد من الادعاءات حول دوافع انتحار أكيول تاركا خلفه زوجته وطفليه.

جدير بالذكر أن أكيول شارك في اختيارات نجوم المنتخب التركي لبطولة العالم في كمال الأجسام واللياقة البدنية التي نظمها الاتحاد التركي لكمال الأجسام واللياقة البدنية خلال الفترة بين الرابع والسابع من سبتمبر/ أيلول الماضي. وفاز أكيول بالمركز الأول في فئة الكلاسيك فيزيك من بين 234 متنافس.